В украинском Днепре прогремел взрыв

Взрыв прогремел в украинском городе Днепр, сообщили местные СМИ.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии