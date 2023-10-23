Остановки возле училища культуры в Чите вернут на место

Павильоны на остановке возле училища культуры на улице Красной Звезды восстановят на прежнее место.Сити-менеджер Читы Инна Щеглова в прямом эфире ГТРК Чита рассказала, что остановки временно убирали на время ремонта дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии