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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) проведет следующее заседание 25–27 сентября в Лозанне. По информации «Матч ТВ», участники заседания могут впервые за долгое время вернуться к обсуждению допуска российских спортсменов на соревнования.

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