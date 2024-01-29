Авдеевка: российская армия расширила зону контроля у Царской охоты, где еще идет активное наступление

По данным тг-к Readovka, в Авдеевке ВС РФ продвинулись на южных окраинах и расширили зону контроля у базы отдыха Царская Охота.
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