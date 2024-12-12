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Погостили сирийцы — и хватит

Погостили сирийцы — и хватит

Приютившие беженцев страны указывают им на дверь Вслед за падением режима Башара Асада в Сирии европейские страны одна за другой заявляют о приостановке процесса приема заявлений сирийских беженцев на убежище.

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