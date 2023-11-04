Путин высказался о запретах ЕС на поставки отверток: "Меньше возможности прислать нам постельных клопов"

Виктор Онегин

Может весь запад напичкан пятыми колоннами, которые работают на развитие России? Даже взрыв "северного потока"помог России выстоять в финансовой войне против доллара. А по моему американцы что то не допонимают: они принимают технологии которые хороши для слабых сравнительно не больших государств с плохо развитой торговой и промышленной инфраструктурой.Российское ВПК всегда готово поддержать гражданские потребности созданием супер современных технологий тем более имея аналоги зарубежной продукции. Конечно на иголках и булавках государство не разбогатеет,но иголки поднимали лёгкую промышленность на высокий уровень.