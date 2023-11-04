Путин высказался о возможном запрете ЕС на поставки отверток и иголок в Россию Юлия ВАСИЛЬЕВА Фото: REUTERS Президент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, высказался о возможном запрете Евросоюза на поставки отверток и иголок.
Путин высказался о запретах ЕС на поставки отверток: "Меньше возможности прислать нам постельных клопов"
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Ингерман Ланская
в России минимум 5 заводов выпускают гвозди и саморезы
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1 д.
Виктор Онегин
Может весь запад напичкан пятыми колоннами, которые работают на развитие России? Даже взрыв "северного потока"помог России выстоять в финансовой войне против доллара. А по моему американцы что то не допонимают: они принимают технологии которые хороши для слабых сравнительно не больших государств с плохо развитой торговой и промышленной инфраструктурой.Российское ВПК всегда готово поддержать гражданские потребности созданием супер современных технологий тем более имея аналоги зарубежной продукции. Конечно на иголках и булавках государство не разбогатеет,но иголки поднимали лёгкую промышленность на высокий уровень.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Неверная оценка противника. Устаревшие критерии уровня, при котором народ поднимается на бунт. Впрочем они всегда были неадекватны. В 1960 году турист Хайнлайн попробовал по методичке Вест-Пойнта посчитать сколько же на самом деле живет в Москве. Вышло 750 тысяч. Методичка утверждала, что если бы их было больше, в городе был бы бунт от нехватки продовольствия.
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1 д.
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