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В России стал доступен кроссовер Honda Vezel 2024

В России стал доступен кроссовер Honda Vezel 2024

Honda Vezel, один из наиболее доступных кроссоверов бренда, недавно появился на российском рынке и становится интересной альтернативой традиционным китайским автомобилям, доступным для покупателей в России.

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