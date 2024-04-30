В России стал доступен кроссовер Honda Vezel 2024

Honda Vezel, один из наиболее доступных кроссоверов бренда, недавно появился на российском рынке и становится интересной альтернативой традиционным китайским автомобилям, доступным для покупателей в России.
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