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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Зенит» – принципиальный соперник. Хочется отнять у них очки и доказать, что мы не хуже»

– У махачкалинского «Динамо» стоит задача – сохранение прописки в РПЛ. Это не давит? – У нас нет цели выжить.

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