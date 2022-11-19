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Лукас проведет бой за титул WBO

Ангелина Лукас 11 декабря в Алматы проведет бой за титул чемпионки мира по версии WBO. Ее соперницей станет опытная представительница Танзании Лулу Каяж (8-8, 2 КО).

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