Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленскстат поведал, что чаще всего выращивают смоленские фермеры

Смоленскстат поведал, что чаще всего выращивают смоленские фермеры

Последние годы все больше площадей засеивается под различные культуры Сельхозпроизводителями Смоленской области под урожай 2026 года было засеяно 402,6 тысяч гектаров площадей.

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