Смоленскстат поведал, что чаще всего выращивают смоленские фермеры

Последние годы все больше площадей засеивается под различные культуры Сельхозпроизводителями Смоленской области под урожай 2026 года было засеяно 402,6 тысяч гектаров площадей.
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