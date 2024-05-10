Пресс-подход руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова

На пресс-подходе в Государственной Думе руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сказал, что правительство фактически поддержало инициативу партии о развитии аналогов Стройсберкасс в России, которые, по его оценке, должны кратно снизить стоимость жилья для граждан.
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