Пресс-подход руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова

На пресс-подходе в Государственной Думе руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сказал, что правительство фактически поддержало инициативу партии о развитии аналогов Стройсберкасс в России, которые, по его оценке, должны кратно снизить стоимость жилья для граждан.