Пожар вспыхнул в логистическом центре Ozon после атаки БПЛА в Саратове

Под атаку БПЛА попал логистический центр и хаб доставки в Саратове. Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба Ozon в MAX.
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