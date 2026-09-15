200 человек, запрет на «Горько»: Медведева и Гайнутдинов подвели итоги свадьбы

В августе Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов сыграли пышную свадьбу, на которой плясали около 200 персон.
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