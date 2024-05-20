Основатель Encore Fitness — о новом клубе в Санкт-Петербурге

Компания Encore Fitness была основана в 2015 году. С тех пор количество клубов выросло до шести. Они работают в Москве, Екатеринбурге, Сочи, а прямо сейчас команда готовится к открытию второго клуба в Санкт-Петербурге.
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