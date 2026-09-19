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Барри Силберт продолжает наращивать ставку на токен TAO

Барри Силберт продолжает наращивать ставку на токен TAO

Основатель Digital Currency Group (DCG) Барри Силберт продолжает увеличивать присутствие в экосистеме Bittensor, делая ставку на токен TAO и направление децентрализованного искусственного интеллекта.

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