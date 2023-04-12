Слово и дело

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Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Телеканал HBO начал работу над новым сериалом по серии книг о Гарри Поттере. Первый тизер грядущего проекта появился в социальных сетях стримингового сервиса HBO Max.

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