Айнур Курманов. Почва русофобии в Киргизии, удобренная «языковыми патрулями», деятельностью тысяч прозападных НПО и фондов, принятием дискриминационных законов, включая реабилитацию бандитов, басмачей и пособников нацистов, уже даёт кровавые всходы.
Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу
Комментарии
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Татьяна Кибишева
И так, в скором времени, будет по всей Средней Азии.
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1 д.
лл
лина любимцева
По всей Средней Азии процветает русофобия. Однако позиция российского руководства которое "не замечает" такое отношение к русским, очень сильно настораживает.
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1 д.
В
Виктор
На территории России творят беспредел мигранты в отношении русских, а МВД не "замечает". А что творят азиаты в отношении русских, живущих на их землях... Государствообразующий народ - это насмешка?
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22 час.
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