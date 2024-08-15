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Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Айнур Курманов.   Почва русофобии в Киргизии, удобренная «языковыми патрулями», деятельностью тысяч прозападных НПО и фондов, принятием дискриминационных законов, включая реабилитацию бандитов, басмачей и пособников нацистов, уже даёт кровавые всходы.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
И так, в скором времени, будет по всей Средней Азии.
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1 д.
лл
лина любимцева
По всей Средней Азии процветает русофобия. Однако позиция российского руководства которое &quot;не замечает&quot; такое   отношение к русским, очень сильно настораживает.
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1 д.
В
Виктор
На территории России творят беспредел мигранты в отношении русских, а МВД не &quot;замечает&quot;.  А что творят азиаты в отношении русских, живущих на их землях... Государствообразующий народ - это насмешка?
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22 час.

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