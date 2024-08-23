МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов Apache

МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов AH-64E Apache. «Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооружённые силы», — передаёт заявление ведомства ЦТАК.
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