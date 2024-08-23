Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов Apache

МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов Apache

МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов AH-64E Apache. «Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооружённые силы», — передаёт заявление ведомства ЦТАК.

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