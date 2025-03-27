Путин похвалил современную молодежь: ни в чем не уступает предыдущим поколениям

Современная молодежь ни в чем не уступает предыдущим поколениям, а даже превосходит их. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций Росатома на Северный полюс, пишет ТАСС.
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