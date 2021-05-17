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Сейм Латвии будет помогать Украине «возвращать» Крым

Киев уже запланировал на конец августа текущего года первый саммит "Крымской платформы". По словам Владимира Зеленского, во время саммита Киев постарается "объединить весь мир" на базе созданной платформы, чтобы "вернуть Украине украинское".

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