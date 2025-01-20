На Орловщине падают балконы, а Зюганов замерзает в Москве

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Клычков взял на личный контроль упавшие балконы Шесть лоджий обрушились в ночь на 11 января в трёхэтажном доме села Ярище Колпнянского района.
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