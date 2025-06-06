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Царьград

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Сергей Собянин: Бесплатная парковка в Москве на День России с 12 по 14 июня

Сергей Собянин: Бесплатная парковка в Москве на День России с 12 по 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о бесплатной парковке на всех улицах столицы с 12 по 14 июня в честь Дня России.

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