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Телеведущий Николаев откровенно высказался о покойном Юрии Шатунове и его творчестве

Телеведущий Николаев откровенно высказался о покойном Юрии Шатунове и его творчестве

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Телеведущий Юрий Николаев в беседе с журналистом Антоном Красовским рассказал о личном отношении к ушедшему из жизни солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову и его творчеству, передает CtNews.

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