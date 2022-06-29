Телеведущий Николаев откровенно высказался о покойном Юрии Шатунове и его творчестве

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Телеведущий Юрий Николаев в беседе с журналистом Антоном Красовским рассказал о личном отношении к ушедшему из жизни солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову и его творчеству, передает CtNews.