Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"А нас то за что?": После слов российского посла во Франции на местном ток-шоу, в студии случился коллективный обморок

"А нас то за что?": После слов российского посла во Франции на местном ток-шоу, в студии случился коллективный обморок

Интересная жизнь с Vera Star Запад с таким рвением принялся бороться за "мир и безопасность" в собственном "райском саду", что в самой ближайшей перспективе от этих ландшафтных изысков останутся лишь пеньки и опавшая листва.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
👍👍👍 Только конкретные дела! Потому как болтать можно много, долго и безрезультатно - это мы уже проходили.
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9 час.
АЧ
Алексей Чочия
Ай,да попугаи-петухи, давно ль ощипаными не были, коль память предков подвела.
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8 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Предлагаю новый термин &quot;Микронизм&quot;.
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