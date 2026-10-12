FT сама исполнила «спецоперацию» России: как газета распугала европейский ВПК

Когда на внутреннем европейском рынке идей случается дефицит, британская Financial Times традиционно выходит на охоту за «кремлёвскими призраками».
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