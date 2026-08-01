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Регионы России

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Пентагон откажется от лидерства в Группе содействия Украине по безопасности

Пентагон откажется от лидерства в Группе содействия Украине по безопасности

Пентагон объявил об отказе от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), которая координирует поставки западного оружия Киеву, обучение вооруженных сил Украины и передачу разведданных.

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