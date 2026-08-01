Пентагон откажется от лидерства в Группе содействия Украине по безопасности

Пентагон объявил об отказе от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), которая координирует поставки западного оружия Киеву, обучение вооруженных сил Украины и передачу разведданных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии