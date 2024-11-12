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Аналитик: Трамп может заинтересоваться доступом к природным ресурсам Украины

Аналитик: Трамп может заинтересоваться доступом к природным ресурсам Украины

Константин Блохин, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист, высказал предположение о возможных мотивах, которые могут двигать избранным президентом США Дональдом Трампом в его отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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