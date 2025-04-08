Мальчик размахивал ножом на уроке: главное за сутки в Сибири

В школе под Томском мальчик принес с собой нож и обнажил его на уроке, сибиряк заплатит более 20 миллионов за контрабанду леса, как аномальная весна повлияла на аграрную сферу, бывший вице-мэр Тулуна предстанет перед судом, а школьники в Новосибирске вынуждены учиться до 9 вечера.
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