Мальчик размахивал ножом на уроке: главное за сутки в Сибири

В школе под Томском мальчик принес с собой нож и обнажил его на уроке, сибиряк заплатит более 20 миллионов за контрабанду леса, как аномальная весна повлияла на аграрную сферу, бывший вице-мэр Тулуна предстанет перед судом, а школьники в Новосибирске вынуждены учиться до 9 вечера.