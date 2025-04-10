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Мода и Шоу-бизнес

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Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) собственного косметического бренда Сecred.

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