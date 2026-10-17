В возрасте 40 лет ушёл из жизни российский боксёр Бойцов.Бывший чемпион мира по версиям WBA Intercontinental и WBO Europe в тяжёлом весе, боксёр России Денис Бойцов, ушёл из дизни в возрасте 40 лет.
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