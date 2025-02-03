Основные изменения в администрировании доходов бюджетов-компонентов Национального публичного бюджета

Государственная налоговая служба информирует налогоплательщиков об изменениях в порядке уплаты и учета платежей в Национальный публичный бюджет через казначейскую систему Министерства финансов в 2025 году в соответствии с Приказом Минфина № 156/2024 и Приказом Минфина № 6/2025.
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