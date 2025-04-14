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TNI: российские системы РЭБ эффективно противодействуют Starlink

TNI: российские системы РЭБ эффективно противодействуют Starlink

РИА Новости/Денис Абрамов Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Калинка" и "Тобол" показывают высокую эффективность в противодействии терминалам системы спутниковой связи Starlink, которые используют украинские боевики, сообщает журнал The National Interest (TNI) со ссылкой на эксперта по безопасности Брэндона Вайхерта.

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