TNI: российские системы РЭБ эффективно противодействуют Starlink

РИА Новости/Денис Абрамов Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Калинка" и "Тобол" показывают высокую эффективность в противодействии терминалам системы спутниковой связи Starlink, которые используют украинские боевики, сообщает журнал The National Interest (TNI) со ссылкой на эксперта по безопасности Брэндона Вайхерта.
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