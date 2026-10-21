Они обеспечат безопасность реакторов при аварийных ситуациях Госкорпорация «Росатом» завершила поставку оборудования программно-технических комплексов управляющей системы безопасности (ПТК УСБТ) для энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам» (Индия).
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