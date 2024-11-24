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Новая система оплаты труда российских бюджетников заработает в 2025 году

Новая система оплаты труда российских бюджетников заработает в 2025 году

Новая система оплаты труда российских бюджетников заработает в 2025 году Ирэн ОрлонскаяС 2025 года в ряде российских регионов начнется эксперимент, цель которого — внедрение «более справедливой» системы оплаты труда сотрудников бюджетной сферы.

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