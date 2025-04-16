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Замгубернатора Тюменской области Вахрин заключил контракт с ВС России

Замгубернатора Тюменской области Вахрин заключил контракт с ВС России

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заключил контракт с ВС РФ, передает РИА Новости.В официальных судебных документах сказано, что Вахрина освободили из-под стражи в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы.

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