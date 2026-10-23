REUTERS/Amit Dave В Индии празднование религиозного праздника Дуссехра закончилось хаосом из-за инцидента с пиротехникой.
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