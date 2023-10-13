Общее дело: за что судят оставшихся в России соратников Навального

Новый процесс в отношении Алексея Навального*, по итогам которого суд признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** виновным в организации и финансировании экстремистского сообщества, не стал финальной точкой в большом деле против активной оппозиции.
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