В Оренбургской области в преддверии Дня Победы детям войны вручили документы для постоянного проживания в России

Отделом разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области в преддверии великого праздника - Дня Победы иностранным гражданам, чьё детство выпало на военные годы, в тёплой и праздничной обстановке выданы документы для постоянного проживания в Российской Федерации.