Полиция ликвидировала подпольное казино на чердаке дома в поселке Тельмана

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности 16 задержанных на месте преступления В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической полиции Главка была пресечена деятельность нелегального казино, оборудованного на чердаке одного из домов в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области.