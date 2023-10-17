«Опустил Джанабаеву после развода», — Меладзе показал, как проводит время с бывшей женой Ириной

В то время, пока публика судачит о разводе Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, который, кстати, официально никем из них не подтвержден, певец появляется в компании своей бывшей жены Ирины, чем цепляет публику, ведь ранее артиста везде замечали исключительно с нынешней избранницей.
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