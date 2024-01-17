Собянин поддержал проведение конкурса на присуждение Макариевских премий

В этом году будут рассматриваться научные труды по естественным наукам Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о выделении средств из бюджета на проведение конкурса на присуждение Макариевских премий в 2024 году.
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