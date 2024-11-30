Россия и Китай завершили 2-й этап патрулирования неба над Тихим океаном

Второй этап 9-го совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве в западной части Тихого океана провели ВВС Китая и ВКС России 30 ноября, сообщила пресс-служба министерства обороны КНР.
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