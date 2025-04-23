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Зурабишвили указала на критическое состояние оппозиции в Грузии без денег США

Зурабишвили указала на критическое состояние оппозиции в Грузии без денег США

MICHAEL BUHOLZER / POOL/EPA/TASS Оппозиция в Грузии находится в плачевном состоянии из-за прекращения финансирования со стороны США, заявила в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус) экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Из истории нашей цивилизации, уже давно понятно, что... Запад, использовав кого то, в своих интересах - &quot;кидает&quot; всех... кто стал уже не интересен.
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