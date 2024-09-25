К французам приходит расплата за долгие годы процветания за чужой счет

«Мне придется поднять налоги. Сделать это нужно, потому что состояние финансов катастрофическое». Если верить французским СМИ, именно такими словами новоиспеченный премьер Франции объясняет необходимость повышения налогов на граждан страны.
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