Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с конца апреля по сентябрь этого года посетили более восьми тысяч посетителей, в целом сезон для учреждения можно считать состоявшимся.