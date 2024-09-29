Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с конца апреля по сентябрь этого года посетили более восьми тысяч посетителей, в целом сезон для учреждения можно считать состоявшимся.
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