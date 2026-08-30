Украина требует от МСЭ заблокировать спутниковую группировку РФ «Рассвет»

Киев обратился в Международный союз электросвязи (МСЭ), требуя запретить функционирование российской спутниковой группировки «Рассвет» над территорией Украины.
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