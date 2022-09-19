Электродвигатели по низким ценам желательно брать у поставщика АйПривод.Ру

Приводная техника (преобразователи частоты, устройства плавного пуска, средства автоматизации, аксессуары и запасные части к преобразователям частоты, электродвигатели) используется во всех отраслях производства и особенно актуальна в таких сферах производства и видах оборудования как: Электрогенерация на ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ветряных электростанциях и других электростанциях, где механическая энергия преобразуется в электрическую Производственное и промышленное оборудование на предприятиях (станки, конвейерные ленты, транспортировочное оборудование) Электротранспорт - электровозы, троллейбусы, трамваи, электробусы дерево- и металлообрабатывающие станки добыча полезных ископаемых швейные, ткацкие, кузнечно-прессовые, грузоподъемные и землеройные машины компрессоры, вентиляторы, насосы, центрифуги, приточно-вытяжная вентиляция системы кондиционирования и поддержания микроклимата электрических инструментов и бытовых приборов и многое-многое другое.