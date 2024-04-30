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В Хабаровском крае МЧС начинает штрафовать за приготовление шашлыков

В Хабаровском крае МЧС начинает штрафовать за приготовление шашлыков

ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщило о неутешительных итогах минувших суток. Зафиксировано 122 термические аномалии на территории региона, из которых 101 связаны с горением сухой растительности, а 41 - с палом травы.

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