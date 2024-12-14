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Число премиальных небоскребов в Москве за год выросло на 67%

Число премиальных небоскребов в Москве за год выросло на 67%

На рынке премиальных проектов с небоскребами Москвы представлено 25 комплексов. Их число за год выросло на 66,7%, следует из данных аналитиков компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 14 декабря.

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