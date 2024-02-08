Поступить по изъятиям: правые силы в Европе задумываются о разделе Украины

Братиславе следует поддержать демократическую волю жителей украинских регионов, если в будущем они поставят вопрос о том, чтобы войти в состав другого государства, заявил «Известиям» евродепутат от Словакии Милан Угрик.
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